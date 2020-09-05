Bayburt'ta sonbahar dönemi şap aşılamasına başlandı

Halk arasında 'dabak' olarak bilinen şap hastalığı, hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölüme, gebe hayvanlarda ise yavru atmaya neden olduğu gibi meydana getirdiği ekonomik kayıplarla ülke hayvancılığının önemli problemlerinden biri konumunda bulunuyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, aşılamanın hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yetiştiricilerin aşıya olan ilgisi sayesinde son yıllarda il genelinde şap hastalığının kontrol altına alındığını söyledi.

Müdür Ersen, ayrıca aşılama kampanyasının 01 Eylül 2020 ile 16 Kasım 2020 tarihleri arasında İl genelinde tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacağını sözlerine ekledi.