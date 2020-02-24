Bayburt'ta "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimi devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesi kapsamında Bayburt'ta sürü yönetimi elemanı eğitimleri devem ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik uygulamaya koyduğu "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesi kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen eğitim devam ediyor. 124 kişinin başvurduğu kurs 2 etap şeklinde 4 hafta boyunca 104 saat eğitim verilecek. Eğitim süresince kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt tutma, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı ve zapturapt konuları anlatılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “Bu eğitimlerle sadece Bayburt ilimiz değil ülke olarak önemli bir başlangıca adım atıldı. Bayburt'un çok önemli bir mera ve hayvan varlığı potansiyeline sahiptir. Küçükbaş hayvan ve mera varlığı açısından çok önemli bir yer sahip. Kurslara gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduk. Bu ve bunun gibi eğitimler sayesinde yakın bir zamanda teknik donanıma sahip işletmeler ve bu işletmelerde sürülere yön veren, bilinçli personelin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verilecek.