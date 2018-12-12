Bayburt'ta suya yeni yılda zam yok

2019 yılında Bayburt'ta suya zam uygulanmayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre meskenler, ticarethaneler ve resmi kurumlar suyun metreküpünü 2019 yılında da 2018'deki tarife üzerinden kullanabilecek.

Tarifeye göre meskenlerde akıllı kartlı su sayacı kullananlar suyun metreküpüne 1 lira 60 kuruş, mekanik su sayacı kullanan aboneler 2 lira 30 kuruş ödemeye devam edecekler. Ticarethaneler ve resmi kurumlar ise 2018 de olduğu gibi akıllı sayaç kullanıyorlarsa 2 lira 25 kuruş mekanik sayaç kullanıyorlarsa 3 lira 45 kuruş ödeyecekler.