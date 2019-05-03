Bayburt'ta takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Bayburt'ta takla atan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayburt'ta, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aktürk'ün (40) kullandığı otomobil, Zahit Mahallesi İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Aktürk'ün araçta sıkıştığını görenler, durumu 112, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Hüseyin Aktürk'ü sıkıştığı yerden çıkardı.

Aktürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşanan kurtarma anları yoldan geçen araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.