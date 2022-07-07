İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.


Öte yandan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde 26. yıl heyecanı adım adım yaklaşırken Başkan Hükmü Pekmezci, birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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