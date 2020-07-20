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Bayburt'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Bayburt'ta termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.


Meteoroloji, Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından soğuk ve sert iklimi ile bilinen Bayburt'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik aradı. Kavurucu sıcaklarda dışarıda olan vatandaşlar, Çoruh nehri kenarında, ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek elini yüzünü yıkayıp su içti. Bayburtlular, sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiklerini belirttiler.


Meteorolojik değerlendirme


21.07.2020 saat 18.00 kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği beklendiğinden, özellikle güneş ışınların dik geldiği (11 ila 16) saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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