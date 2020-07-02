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Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' ekonomiye kazandırıldı

Bayburt’ta birkaç yıl önce tesadüfen keşfedilen ve ekonomiye kazandırılan kehribar için birçok ülke sıraya girdi.

Bayburt'ta birkaç yıl önce tesadüfen keşfedilen ve ekonomiye kazandırılan kehribar için birçok ülke sıraya girdi.


Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu birkaç yıl önce anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için maden ocağı açılarak, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Türkiye'nin tek doğal Kehribar Madeni olan Bayburt Kehribarının işletmecisi Haytem Haşlak'ı iş yerinde ziyaret etti.


Vali Epcim, “İlimiz için son derece önemli olan Bayburt kehribarının etkin bir şekilde tanıtılması için gerekli çalışmalara başlıyoruz. Bayburt kehribarı, muhtelif renkleri ve yarı opak görünümüyle 5 milyon yıllık bir selam veriyor.” dedi.


Kehribar nedir?


Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır. Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.

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