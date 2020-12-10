Bayburt'ta ticari taksi ücretlerine yüzde 43 zam yapıldı

50 TL olan taksimetre açılış bedelinin 5.00 TL'ye çıktığını söyledi.

Burhanettin Kahrıman, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri şöyle açıkladı:

Taksimete açılış ücreti (Şehir içi): 5.00 TL

İndi-bindi fiyatı: 14.00 TL

Taksimetre 1 kilometre atar birim fiyatı: 5.00 TL

5 kilometreden sonra kilometre birim fiyatı: 3.75 TL

1 dakika bekleme ücreti: 0.50 kuruş

Köylere ait kilometre birim fiyatı: 3.50 TL

100 Metre Atar Fiyatı: 0.35 kuruş

Köy taksimetre açılış fiyatı: 3.50 TL

Köy indi-bindi fiyatı: 14.00 TL