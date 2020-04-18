Bayburt'ta toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmaları devam ediyor

Bayburt'ta toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Camii Kebir Mahallesinde temizlik işleri ekiplerinin cadde ve sokakların yıkama çalışmalarını takip etti. Belediye Başkanı Pekmezci yaptığı açıklamada, toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Cadde ve sokakların yıkandığını, ayrıca ilaçlama da yapıldığını vurgulayan Başkan Hükmü Pekmezci, şunları kaydetti:

“ Sağlıklı ve tertemiz bir Bayburt için canla başla faaliyetlerini sürdüren belediyemiz, eş zamanlı olarak dört ayrı mahallemizde yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekiplerimiz Kaleardı, Uzungazi ve Tuzcuzade, Şingah mahalleleri ile İmaret Tepe'de titizlikle çalışıyor. Yol, kaldırım ve merdivenler tazyikli su ile yıkanıyor. Bu süreçte bizler görevimizin başındayken lütfen sizler de evde kalın.”

Başkan Hükmü Pekmezci, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplere de teşekkür etti.