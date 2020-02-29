Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 585 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 15 bin 585 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 585 oldu.

Bayburt'ta ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 585 adet taşıtın yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,7'ini otobüs, yüzde 18,7'sini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 21,1'ini ise traktör oluşturdu. Bayburt, ocak ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 585 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı.

Türkiye'de araç sayısı 23 milyon 245 bin 409 oldu

Türkiye genelinde 2020 yılının Ocak ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 245 bin 409 oldu. Araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.