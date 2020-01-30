Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 589 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 15 bin 589 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 589 oldu.

Bayburt'ta Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 589 adet taşıtın yüzde 42,9'unu otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,8'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 21,9'unu ise traktör oluşturdu. Bayburt'ta Aralık ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 589 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı.