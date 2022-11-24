Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 16 bin 362 oldu

TÜİK, ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe yapılırken, Bayburt'ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 16 bin 362 oldu.

Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, otomobilde yüzde 10,0, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 762 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,4'ü benzin yakıtlıdır. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 17,8'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,1'i LPG ve yüzde 1,2'si elektriklidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 adet otomobilin ise yüzde 37,0'ı dizel, yüzde 35,2'si LPG, yüzde 26,5'i benzin yakıtlı olup, yüzde 1,0'ı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 27,3'ü 1401-1500, yüzde 24,1'i 1301-1400, yüzde 9,2'si 1501-1600, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 182 bin 74'ü beyaz renklidir. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 40,1'i beyaz, yüzde 28,4'ü gri, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir.