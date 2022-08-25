Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 16 bin 297 oldu.

TÜİK, temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de temmuz ayında 111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Bayburt'ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 16 bin 297 oldu.

Temmuz ayında 111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2'sini minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %2,4 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette %62,4, otomobilde %26,0, kamyonda %9,7 artarken minibüste %46,9, özel amaçlı taşıtta %38,8, traktörde %37,0, motosiklette %25,7 ve otobüste %11,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,3 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %23,1, motosiklette %19,4, kamyonda %11,1, traktörde %6,4 artarken minibüste %63,9, otomobilde %13,7, kamyonette %12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda %3,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 647 bin 472 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,3'ünü otomobil, %15,9'unu kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 693 bin 234 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %4,3 azalarak 693 bin 234 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %11,1 azalarak 21 bin 257 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 671 bin 977 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,2'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin %70,2'si benzin, %17,5'i dizel, %10,1'i elektrikli veya hibrit olup %2,2'si LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 adet otomobilin ise %37,2'si dizel, %35,4'ü LPG, %26,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,9'u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Temmuz 2022

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin %34,1'i 1300 ve altı, %26,8'i 1401-1500, %23,2'si 1301-1400, %8,4'ü 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 132 bin 466'sı beyaz renklidir

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin %41,1'i beyaz, %27,6'sı gri, %11,3'ü mavi, %7,6'sı kırmızı, %7,1'i siyah, %2,8'i turuncu, %1,3'ü yeşil, %0,6'sı kahverengi ve %0,6'sı sarı renklidir.