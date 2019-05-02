Bayburt'ta trafik kazası: 12 yaralı

Bayburt'ta servis şoförlerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Bayburt-Erzurum karayolundaki Gümuşsu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine doğru giden B.Ş. yönetimindeki 69 AC 318 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle bulunduğu şeritten çıkarak refüjdeki ağaçları da kırıp karşı şeritten gelen ve içinde servis şoförlerinin bulunduğu 69 M 0002 plakalı E.C'nin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförleri taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlarından çıkarılan yaralılar, 112 görevlilerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla ekipler tarafından önlem alınan ve bir süre trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.