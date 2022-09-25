İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta trafik kazası: 2 yaralı

Bayburt’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Demirözü yol güzergahı Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 69 AH 002 plakalı araç ile 69 AH 673 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 69 AH 002 plakalı araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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