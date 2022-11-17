Bayburt'ta trafik kazası: 2 yaralı

Bayburt'ta yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Trabzon istikametinde giden iki arkadaş Akşar köyü yakınlarında kaza yaptı. Yağmur nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü O.K, yanında bulunan arkadaşı T.S, ile birlikte şarampole yuvarlanarak yaralandılar. Durumu O.K'nin 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki arkadaş ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve jandarma ekiplerince çıkarılarak olay mahalline gelen ambulansla tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.