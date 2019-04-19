Bayburt'ta Turizm Haftası programı

Bayburt'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Turizm Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

Hafta dolayısıyla Bayburt'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlıklarının, turizm potansiyelinin bu konuda atılan ve atılması gereken adımların etraflıca ele alınmasının önemine değinen Vali Pehlivan, “Bu değerlerin turizme kazandırılması ve yarınlara taşınması hususunda atılması gereken adımları bir kez daha gözden geçirmek, var olan çalışmaları daha ileri noktalara taşımak, kültür ve turizm konusunda daha bilinçli, gerçekçi ve yapıcı bir şekilde hareket etme hususundaki müşterek anlayışı pekiştirmek üzere bu haftaları icra ediyoruz. Bayburt'umuz güzel Anadolu'muzun en nadide köşelerinden birisi. Birçok tarihi, doğal ve kültürel varlığımız mevcut. Bu şehirde yaşaya insanlar olarak bizlere düşen öncelikle sahip olduğumuz bu değerleri yakından tanımaktır. Bayburt olarak turizmde ben de varım demek için sahip olduğumuz değerleri iyi tanımalı, korumalı ve iyi tanıtmalıyız.” dedi.

Vali Pehlivan mevcut değerlerin tanıtımı için o eserler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğinden bahsederek, “Bu haftalar aslında birazda bunu sağlamak için düzenleniyor. Bulunduğumuz şehri sahip olduğu değerleriyle birlikte yakından tanıma ve tanıtma çabamız olmalı. Bu bağlamda fuarlar, internet ve sosyal medya tanıtım platformları vasıtasıyla ve turizm acenteleri ile iletişim halinde sahip olduğumuz bu varlıkları daha çok insanın ziyaret etmesi için çaba sarf etmekteyiz.” diye konuştu.

Bayburt'un huzur, güven ve asayiş açısından ülkemizin önde gelen ili olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Uluslararası düzeyde bu tür şehirler için değişik tanımlamalar yapılmaktadır; ”Slow City” gibi. Yani sakin şehir anlamında. Bu bağlamda Bayburt olarak önemli avantajlarımız var. Bir Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Kop Kayak Merkezi gibi alanlarda gerekli yatırımları takip edeceğiz, ulusal ve uluslararası bir marka haline gelen Baksı Müzesini daha da ön plana çıkaracağız, diğer yandan sürekli faaliyetler planlayıp hayata geçirmek suretiyle ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Bunlar yapılırken Dede Korkut UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dâhil edildi. Bu karar Bayburt için özellikle önemliydi. Çünkü Dede Korkut destanlarının üçünde Bayburt ilimizden özellikle bahsediliyor. Destanlarda Bamsı Beyrek, Banu Çiçek gibi karakterlerin Bayburt'ta yaşadığı maceralara yer veriliyor. İlimizde Türbesi de bulunan Türk dünyası ve bütün insanlığın ortak değeri Dede Korkut'a da daha çok sahip çıkmamız lazım.” şeklinde konuştu.

Kültür ve turizm alanında yapılması planlanan faaliyetlerden örneklerle sözlerine devam eden Vali Pehlivan şu şekilde konuştu: “Haziran ayında Dede Korkut ve Bayburt odaklı belgesel ve tanıtım film çekimlerimiz olacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekli ‘Tanıtım Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bunun içinde sanal platformlar da olacak. Temmuz ayında Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin 25.si yapılacak. Selçuklu Devleti tarafından sekiz yüz yıl önce Bayburt Kalesi'ne yapılan çinilerin yeniden yerlerine yerleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Bakım, onarım ve kazı çalışmalarıyla birlikte o çinilerimizi de tekrar ait olduğu yerlerine koyacağız. Bayburt Çinimaçin Kalesi aslına dönmüş olacak. ”

Vali Pehlivan benzeri çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Biz Bayburt ve Bayburtlular olarak eğer turizmin gelişmesini istiyorsak hepimizin birer turist bakış açısına sahip olması gerekir. O yüzden geçtiğimiz sene ‘Örnek Esnaf Mutlu Müşteri' ve ‘Şehrime Değer Katmak İçin Ben de Varım' projelerini başlatmıştık. İşletmelerimiz hangi alanda faaliyet gösteriyor olursa olsun, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımız başta olmak üzere herkesin bu konuda ‘Turizm konusunda bana ne düşüyor?' diye sorup gerekli yapıcı yaklaşımı ortaya koymalıdır. Birlikte, bütünlük içinde atacağımız adımlarla Bayburt, turizm alanında ben de varım diyecektir.”

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yaptığı konuşmada tarihi ve kültürel mirasın korunarak turizme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Halk Oyunları ve Mehteran ekiplerinin gösterileriyle sona eren programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.