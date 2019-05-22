Bayburt'ta Üniversite Güvenlik Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Üniversite Güvenlik Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Yükseköğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde sürdürülmesine yönelik önceki dönemlerde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunulan toplantıda geride bırakılan akademik yıl ile gelecek döneme ilişkin bilgi alışverişinde bulunularak gerekli kararlar alındı.