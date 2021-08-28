Bayburt'ta Üreten Eller Kadın Kültür Sanat Festivali

Kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen festival 3 gün sürecek. Festival süresince Saray Bahçası'nda kurulan stantlarda satışa sunulan el emeği ürünler ile kadınlara maddi destek sağlanmış olacak.

Festival açılış törenine katılan Vali Cüneyt Epcim, festival ile kadın emeğini desteklemek istediklerini söyledi. Festivalin düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Vali Epcim, organizasyonun Bayburt adına hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Epcim, benzer çalışmaların ilerleyen dönemlerde yeniden gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti. Bu yönde atılacak adımlara Bayburt Valiliği öncülüğünde diğer kurumların da destekleriyle gerekli katkıyı sağlayacaklarını bildiren Vali Epcim, “Bayburt Üreten Eller Kadın Kültür Sanat Festivali'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Vali Epcim konuşmasının ardından Büşra Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile kadın girişimciler eşliğinde festivalin açılış kurdelesini kesti.

Açılış sonrasında Vali Epcim ile beraberindekiler stantları dolaşarak kadın girişimcilerden bilgi aldı.

Açılış törenine İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında akşamda konser programı düzenlendi. Bayburtlular sanatçıların söylediği şarkı ve türküler eşliğinde hoşça vakit geçirdi.