Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 48, 2 gram esrar, 2 adet hap, 107 adet sentetik ecza ele geçirildi. Evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.