İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok

BAYBURT (İHA) – Bayburt’ta yapılan yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

BAYBURT (İHA) – Bayburt'ta yapılan yol uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Yapılan operasyonlarda çeşitli narkotik maddeler ele geçirildi. Bu kapsamda 17.02.2021 günü saat 11.00 sıralarında uyuşturucu ve uyarıcı madde naklettiği değerlendirilen K.K. isimli şahsın bulunduğu otobüs Erzurum yolu uygulama noktasında durduruldu, şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 21,92 gram metamfetamin, 102,75 gram afyon sakızı, 3,24 gram reçine esrar ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.