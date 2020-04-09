Bayburt'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadeleye yönelik alınan tedbirler doğrultusunda para ile maske satışının yasaklandığını açıklamasının ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Bayburt Valiliği'nce temin edilen 2 bin adet koruyucu maske şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlardan vatandaşlara teslim edildi. Dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirilen vatandaşlar uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

Koruyucu maskesini temin eden vatandaşlardan 63 yaşındaki Mustafa Bozo uygulamanın son derece güzel olduğunu belirtti. Bozo; “Maskelerin ücretsiz şekilde dağıtılması çok güzel. Örnek bir uygulama. Vatandaşlarımız gelsin buradan maskelerini alsınlar. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Zorunlu olmadıkça da evlerinden dışarı çıkmasınlar.” dedi.

Bir diğer vatandaş Asım Kahveci ise ücretsiz maske dağıtımının vatandaşların sağlığını korumaya yönelik güzel bir uygulama olduğunu belirtti.

Ücretsiz maske dağıtımına ilerleyen günlerde de devam edilecek.