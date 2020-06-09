Bayburt'ta vatandaşların ayı şaşkınlığı

Bayburt'ta şehir merkezine yakın bir noktada tarlada yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bayburt merkeze bağlı Dikmetaş mevki'inde gündüz saatlerinde boz ayı görüntülendi. Ailece bahçede zaman geçiren vatandaşlar bir anda yaklaşık 5 metre ötelerinde yiyecek arayan boz ayıyı fark etti. Boz ayıyı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar bir yandan da cep telefonuyla bu anları görüntülediler.

Bir süre etrafta dolaşan ayı daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.