Bayburt'ta vekâlet yoluyla kurban kesim programı tanıtım toplantısı yapıldı

Bayburt'ta 2019 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim programı tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Müftülüğü himayelerinde “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenlere yardımcı ve rehber olmak amacıyla düzenlenen “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı” Bayburt Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Diyanet işleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Mustafa Bülbül'ün konuşmacı olarak katıldığı toplantıda “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi” tüm boyutları ile ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla gerçekleşen “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu”nun, İslam coğrafyasındaki mazlumların umudu olduğunu ve bu konuda insanların doğru bilgilendirilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmalarında “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu”nun iyi tanıtılmasını vurgulayan Başoğlu: “Eğer bizler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermezsek dün FETÖ gibi istismar örgütleri nasıl milletimizin kurban ve zekâtını kendi hain emelleri için kullandıysa yarında başka birileri kullanabilir. Bu yüzden Her bir Din Gönüllüsü aziz milletimizin kurbanını korumakla mükelleftir.” dedi.

“Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu”nun tanıtım sunumunu yapmak için kürsüyü teşrif eden Sayın Mustafa Bülbül: “Değerli din gönüllüsü kardeşlerim! bu yıl Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla mazlum ve muhtaç insanların yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için yardım sever halkımızın kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Her yıl yurt içinde ve yurt dışında artarak devam eden Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi yeryüzündeki bütün mazlumların umudu olmuştur. “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini hep uzatmıştır. Bu yardım elini güçlendiren en önemli etken kurbanlarımızdır. Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız milletimizin bağışladığı kurbanları azami bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Dünyanın neresinde bir felaket, şavaş, açlık, kıtlık varsa Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız o bölgede beklenen umut ışığı olmuştur. Paylaştığımız Kurbanlar, sadece yoksulun sofrasına bir lokma et yemek olmakla kalmamış, aynı zamanda bazı kabillerin topluca İslam'la şereflenmelerine vesile olmuştur.

Kıymetli kardeşlerim bizler Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nun sahadaki en önemli yapı taşlarıyız. Eğer bizler bu güzel vazifeyi hakkıyla ifa edemezsek bizi bekleyen O mazlumların umut ışığını perdeleriz. Bu konuda Allah katında hepimiz mesul oluruz. Din gönüllüleri olarak bizler bu işin merkezindeyiz. Bu konudaki her türlü mesuliyet bizim omuzlarımız üzerindedir. Yarın Allah katında O mazlumların karşısında mahcup olmamak için bu organizasyonu iyi tanıtmalıyız. Bu süreçte iyi çalışmalıyız. Her bir vatandaşımızın kapısını çalarak kadirşinas halkımızı bu konuda bilgilendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allaha emanet ediyorum.” diye konuştu.