Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmadı

Her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için Bayburt Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya yiyecek bırakmaya devam ediliyor. Ekipler tarafından özenle yürütülen çalışmada yemlerin özellikle yabani hayvanların geçiş güzergâhı olduğu düşünülen yerlere bırakılmasına dikkat ediliyor. Ekipler yemleme çalışmalarını haftalık periyotlarla uygulamaya devam ederken Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu çalışma sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek oluşabilecek olumsuzlar adına önlem alınıyor.