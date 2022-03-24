Bayburt'ta yaban hayvanları unutulmuyor

Bayburt'ta çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı.

Bayburt ve çevrelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Bayburt Şube Müdürlüğü ekiplerince buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze, mama gibi gıdalar doğaya bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.