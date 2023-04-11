Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta yağmur yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışının etkili olduğu Bayburt'ta, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, toprak kayması, ulaşımda aksamalar vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.