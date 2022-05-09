Bayburt'ta yağmurla karışık dolu etkili oldu

Bayburt'ta aniden başlayan yağmur etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşturdu. Dolu, yağmurla birlikte kısa süreli yağdıktan sonra, yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Bayburtlular, ıslanmamak için çatı altlarında bekleyerek yağmurun kesilmesini beklediler. Çoruh Nehri'nin suyu ise aralıklı yağan yağışlar nedeniyle bir hayli yükselerek debisi arttı. İnsan yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde yağmur nedeniyle trafikte sorun yaşanmazken, vatandaşlar dükkân önlerindeki su birikintilerini mazgallara süpürdüler. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, yeni hafta itibariyle Bayburt Merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışı devam edecek. Hava sıcaklığı ise 13 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek. Sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.