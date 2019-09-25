Bayburt'ta yaşayan göçmenler yemekte bir araya geldi

Bayburt Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Bayburt'ta yaşayan göçmenler bir araya geldi.

Bayburt Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla Bayburt'ta yaşayan göçmenler akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda konuşan Vali Epcim, “Bayburt, Türkiye'de yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en üst düzeye ulaşan illerden birisidir. Geleneksel aile yapının korunduğu sizlerde kendi yaşantınızda görüyorsunuz. İlimizde işi ekmeği olmayan hiçbir göçmenimiz olmadığını gördük. Bayburt halkının bu sürece verdiği olumlu destekten dolayı, sizler huzur ve refah içerisinde yaşamaktasınız. Bayburt'ta göçmen ailelerimiz Türk kültürünü benimseyerek entegre olmuş bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. İl Göç Müdürümüz Hüsnü Yağmur'a, göçmen aile bireylerine isimleriyle hitap ediyor, gerçekten ilgilendiğini Allah rızası için derdiyle dertlendiğini gördük. Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye, 2010 yılından itibaren, göçmelerle birlikte yaşamak zorunda kaldı. Özellikle Suriye, yanı sıra Afganistan, Pakistan, Somali, Arap dünyasından gelen göçmenlerimiz yaşadıkları zorluklardan çıkış yolunun ülkemiz oluğunu gördüler. Türk insanı da sizlere kucağını açtı” dedi.

“Bayburt'un göçmenlerimizi sahiplenerek bağrına bastığını gördük”

Devlet olarak göçmenlerle bir entegrasyon sürecinde olduklarını belirten Vali Cüneyt Epcim, “ Hepinizin bildiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız siz göçmenlere çok değer veriyor. Ayrıca bir takım mevzuat düzenlemeleriyle sizlere yardımcı olma noktasında önemli adımlar atılmasına dair talimatlar verdi. 2010 yılından sonra İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devrede, şuanda Genel Müdürlüğümüzün ilimizde temsilcisi olan Hüsnü Yağmur Müdürümüz sizlerin sorunlarıyla bire bir ilgileniyor. Birçok ülkede bu imkânlar yoktur. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, göçmelerin güvenli bir ortamda sosyal ekonomi refahını nasıl yükseltileceği noktasında hemen hemen her 15 günde bir göçmenlerin sorunları ile ilgili değişik illerde toplantılar yapmakta. Bu anlamda çok güzel gelişmeler oluyor, göçmenlerimize çok önemli destekler veriliyor. Burada Bayburt'un göçmenlerimizi sahiplenerek bağrına bastığını gördük. Hepimize katılımızdan dolayı çok teşekkür ediyor bundan sonraki yaşantınızın huzurlu bir şekilde geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Programa Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Dikeri, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur katıldı.