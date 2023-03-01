Bayburt'ta yaşayan yetim çocukların ihtiyaçları karşılanıyor

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve beraberindeki üyeleri, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı öncülüğünde her yıl yapılan proje ile Bayburt'ta yaşayan yetim çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yaklaşık 350 yetimin bulunduğu kentte, yürütülen çalışmalarla belirlenen çocuklar Bayburt Vakfı tarafından ayakkabı elbise ve diğer ihtiyaçları giderildi. Bayburt Valiliği öncülüğünde Ümit Derneği aracılığı ile dağıtılan yardımlarla kentte yetimler başta olmak üzere birçok yardıma muhtaç ailenin ihtiyaçları gideriliyor.

Her yıl yaklaşık 1000 üniversite öğrencisi ve 150 hafız öğrenciye burs veren vakıf, şehirde dönemsel gıda ve kırtasiye yardımları ile hizmetlerine devam ediyor.

Başkan İsrafil Kahraman burada yaptığı açıklamada, “Kahramanlar diyarı yiğitler otağı şehrimizde hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Valimiz Cüneyt Epcim'e yeni projelerimiz ile alakalı sunum yaptık. Bayburt Vakfı yedisinden yetmişine Bayburt'un ve Bayburtlunun her daim emrinde olacak. “ diye konuştu.

Vali Cüneyt Epcim ise, “Kadim şehrimize her daim yapılan yardımlar ve çalışmalardan ötürü memnuniyetimi iletiyor, Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve Vakıf Meclis üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.