Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla çalışma yapan Bayburt Belediyesi ekipleri, kentte yaşayan yetimlere iftarlık olarak tatlı ikramında bulundu. Şehrin çeşitli mahallelerinde ikamet eden yetimlerin evlerine kadar giden ekipler Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de yardımıyla özenle paketlenen tatlıları yetimlere ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, yüce dinimizin yetimlerin sevindirilmesine, gözetilmesine ve hakkının korunmasına büyük önem verdiğini belirterek, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayında olmanın bilinciyle sosyal belediyecilik çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz. Bizim için çok önem arz eden ve Allah'ın bizlere emanetleri olan yetimlerimize iftarlık olarak tatlı ikramında bulunduk. Ufak bir hediyede olsa onları unutmadığımızı göstermek adına güzel bir çalışma oldu. İnşallah sadece Ramazanlarda değil her daim yetimlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Pandemi tedbirlerine uygun olarak titiz bir çalışma ile ikramlarımızı yetimlerimize ulaştıran ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.