Bayburt'ta yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Bayburt'ta “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlen program Bayburt Belediyesi'nin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile beraber Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu yaya geçidi üzerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Bayburt Ortaokulu yaya geçidinde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından yaya geçidindeki beyaz renkli şerit kırmızıya boyanarak sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verildi.

Vali Epcim ve Başkan Pekmezci, daha sonra etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte yoldan geçen araçların sürücülerine broşür dağıtarak 'yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verme' konusunda bilgilendirme yaptılar.