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Bayburt'ta “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

Bayburt’ta ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerle birlikte kırmızıya boyanan yaya geçidi ile yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.

Bayburt'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerle birlikte kırmızıya boyanan yaya geçidi ile yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.


İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla Bayburt'ta etkinlik düzenlendi.


Bayburt Ortaokulu önündeki yaya geçidinde başlayan etkinlikte Vali Cüneyt Epcim, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.


Vali Epcim, yaya geçidine dikkat çekmek, bilinç oluşturmak amacıyla kentte etkinlik planlandığını belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Asıl hedefimiz yaya önceliği, yayanın yolda önceliği olduğuna dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda Türkiye'de farkındalık oluşturmaktır. Emniyet mensuplarımızla beraber asıl hedefimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu bilincin aşılanmasıdır."


Epcim, sürücülere yaya geçitlerinde yavaşlamaları noktasında uyarılarda bulundu.


Etkinliğe, Vali Cüneyt Epcim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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