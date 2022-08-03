Bayburt'ta yem bitkileri kontrolleri

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerin kontrolleri yapılıyor. Ekipler tarafından, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuluyor. Ayrıca, köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılıyor. Öte yandan, hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetini en aza indirmek için yem bitkilerinin ekiminin çok önemli olduğu vurgulandı.