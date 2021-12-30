Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkol satış yerleri ve eğlence mekanları denetlendi

Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekanlarına denetim yapıldı. Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı.

Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi vatandaşların kaçak ve sahte alkol tüketmemesi ve halk sağlığının korunması amacıyla alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekânlarına denetim yapıldı.

Yapılan denetimde alkol satışı yapan iş yerlerinde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği denetlendi. Alkollü içeceklerin yanı sıra kuruyemiş, paketli gıdalar ve benzeri ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelendiği denetimde, herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

İşletme sahiplerine iş yerlerinde bandrolsüz alkol bulundurmamaları uyarısında bulunan Gıda ve Yem Şube Müdürü Tahsin Uzun, emanet alkol alıp dolaplarında saklamamaları noktasında da hatırlatmalarda bulundu. Daha öncesinde kuruyemişçiler, üretim tesisleri gibi işletmelerin tamamını denetlediklerini söyleyen Uzun, alkollü ve alkolsüz içecekler denetimini de sorunsuz bir şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.

Alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan işletmelerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarının altını çizen Uzun, işletme sahiplerine teşekkür etti.

Yılbaşı akşamı da görevlerinin başında olacaklarını ve denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Uzun, "Vatandaşlarımız rahatça yılbaşına girebilirler. Biz yılbaşı öncesi gereken tedbirleri alarak denetimlerimizi yaptık, yılbaşı akşamı da görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yılbaşı akşamını geçirebilirler" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi gıda denetimiyle eş zamanlı olarak şehrin farklı noktalarında il dışından gelen araçların Bayburt'ta giriş çıkışlarını denetledi.