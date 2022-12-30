Bayburt'ta yılbaşı öncesi eğlence mekanları, alkol satış yerleri, pastaneler ve imalathaneler denetlendi

Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan yerler, kuruyemişçiler, pastaneler, unlu mamüllerin imalathaneleri ve eğlence mekanları denetlendi. Hijyen ve temizlik denetimiyle birlikte ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı.

Bayburt'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bayburt Defterdarlığı personellerince, yılbaşı öncesi vatandaşların kaçak ve sahte alkol tüketmemesi ve halk sağlığının korunması amacıyla alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekanları denetlenerek, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Alkollü içecek satışı yapılan iş yerlerinde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği incelendi. İçeceklerin yanı sıra kuruyemiş, paketli gıdalar ve benzeri ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelendiği denetimde, herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Tahsin Uzun, yılbaşı akşamına az bir zaman kala denetimlerini gerçekleştirdiklerini ve olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e ve il müdürlerine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Uzun, vatandaşların iyi bir yılbaşı gecesi geçirmeleri için sahada olduklarını, çalışmaların yılbaşı akşamı da devam edeceğini bildirerek, "Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği için, iyi bir akşam geçirebilmeleri için biz sahadayız. Vatandaşlarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılının Bayburt'a, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum, iyi yılbaşılar diliyorum" dedi.

Alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan işletmelerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarının altını çizen Uzun, kurallara uydukları için işletme sahiplerine teşekkür etti.

Yılbaşı akşamı da görevlerinin başında olacaklarını ve denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Uzun, "Vatandaşlarımız rahatça yılbaşına girebilirler. Biz yılbaşı öncesi gereken tedbirleri alarak denetimlerimizi yaptık, yılbaşı akşamı da görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yılbaşı akşamını geçirebilirler" şeklinde konuştu.