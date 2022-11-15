Bayburt'ta, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası öncesi kortej yürüyüşü yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 15-17 Kasım'da Bayburt'ta düzenlenecek.

Şampiyona öncesinde Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve üniversitenin ev sahipliğinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonuyla kentte düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası kortej yürüyüşü ve Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler Saray Bahçesinde toplanan kalabalığa mini bir gösteri sundular.

15,16,17 Kasım 2022 tarihlerinde Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 30 şehirden gelen halkoyunları ekipleri Türkiye'nin en iyisi olabilmek adına ter dökecek.

Rekabetin üst düzeyde olacağı yarışmanın açılış törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Ortayayla, Halkoyunları Federasyonu İl Hakem Temsilcisi Ekrem Hatipoğlu ve Halkoyunları Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Artar, kurum müdürleri ve halkoyunları ekipleri katıldı.