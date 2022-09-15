İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta yılın ahileri belirlendi

Bayburt’ta yılın ahisi Mahmut Develi, yılın kalfası Bedirhan Saka ve yılın çırağı Murat Can Barın oldu.

Bayburt'ta yılın ahisi Mahmut Develi, yılın kalfası Bedirhan Saka ve yılın çırağı Murat Can Barın oldu.


35. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı belirlendi.


Yılın ahisi Mahmut Develi, yılın kalfası Bedirhan Saka ve yılın çırağı Murat Can Barın'a hediyeleri Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin katıldığı törenle takdim edildi.

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