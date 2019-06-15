Bayburt'ta YKS heyecanı

Bayburt'ta bazı adaylar, sınava yetişebilmek için koşarak geldi. Saat 10.00'dan sonra gelen bazı adaylar ise hayallerini bir sonraki yıl erteledi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav'nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15'te başladı.

Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamıyor. Bu nedenle bazı adaylar zamanında yetişebilmek için sınav yerine koşarak geldiler. Veliler de öğrencilere “Koş koş” diyerek destek tezahüratlarında bulundular.

Saat 10.00'dan sonra sınavın yapıldığı Bayburt Üniversitesi binasına gelen bazı öğrenciler de kapıların kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldılar.

YKS maratonun ilk günkü oturumu saat 12.30'da bitecek.