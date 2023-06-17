Bayburt'ta YKS maratonu başladı

Bayburt'ta yaklaşık bin 500 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) saatlerin 10.15'i göstermesiyle başladı.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda veliler güneşin altında Kur'an- Kerim okuyup, dualar ederek çocuklarını, yakınlarını beklemeye başladılar. Bir yıl boyunca emek vererek sınava hazırlanan öğrenciler TYT sınavında 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacaklar. 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavda Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yarın 18 Haziran'da yapılacak. Yarın 10.00'da yapılacak Alan Yeterlilik Testinde 160 soru için 180 dakika süre verilirken, son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak, 80 soru için öğrencilerin süresi 120 dakika olacak.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Muhammet Yasin Kocatürk isimli öğrenci, rakiplerine başarılar dileyerek, sınav saati için beklemeye başladı. Kendini denemek için sınava girdiğini söyleyen ve kardeşiyle birlikte sınavda ter dökecek olan Hüseyin Çeker isimli vatandaş, "Öğrenci kardeşlerimizin yanı sıra kendimi denemek için sınava girdim. Yaşımız biraz geçti ama yine de sınava başvurdum. Özellikle sınavda da kardeşimle yarışacağız. Herkese başarılar diliyorum, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Çocuğu sınava girecek olan Ahmet Çalışkan isimli bir diğer vatandaş, sınava hazırlanma sürecinde çocuğuyla birlikte yoğun bir sınav hazırlık sürecini yaşadığını ifade ederek, "Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Benim çocuğum da sınava giriyor. İyi hazırlandı, aslında biz de onunla birlikte hazırlandık, öyle söyleyebilirim. O yüzden aynı heyecanı onunla birlikte yaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.