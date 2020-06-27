Bayburt'ta 'YKS' sessizliği

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

YKS nedeniyle 09.30-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaldığı da görülürken polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.