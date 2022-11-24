Bayburt'ta yöresel ürünler ve turşu fabrikasının açılışı gerçekleştirildi

Bayburt'un çehresini değiştiren projelerin yanı sıra istihdam odaklı çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi bu yöndeki projelerinden olan Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ilk olarak fabrika müdürü Celal Karabey Yücel tarafından tesis ile ilgili teknik bilgiler verildi.

Daha sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ”Burada yaklaşık 1000 metrekare alan üzerinde belediyemize ait patentli by-tat markası adı altında kurduğumuz şirket aracılığıyla üretime geçtik. Buranın toplam maliyeti 15 Milyon 500 Bin TL'dir. Bu bedelin 11 Milyon 308 Bin TL'lik kısmı belediyemiz tarafından 4 Milyon 192 Bin TL'lik kısmı da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından temin edilmiştir.

Hayata geçirdiğimiz bu tesisimizin en büyük özelliği Bayburt Belediyesi olarak ilk defa istihdama yönelik bir çalışma yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Üretimimize ilk etapta 500 ton kapasite ile başlıyoruz. 25 kişiyi istihdam edecek şekilde çalışmalarımızı yaptık. Bu sene 260 ton malzeme aldık. Arkanızda gördüğünüz o büyük tanklar fermantasyon tanklarıdır. Onların hepsi şuan dolu. Ürünlerin fermantasyonu tamamlandıkça fabrikaya

alınarak işleniyor. Allah nasip ederse bir dahaki sene ürün kapasitemizi artıracağız. Tarımla uğraşan hemşehrilerimize üretecekleri ürünlerin fidelerini bedelsiz olarak biz vereceğiz.

Üretilen ürünlerini belediye olarak bizim alacağımız bir çalışma başlatacağız. Bu fabrikamızda sadece turşu değil, Bayburt'ta yetişen erik, kuşburnu, yaban elması, yaban eriği gibi aklınıza gelen her türlü malzemeyi almaya çalıştık. Biraz sonra aldığımız ürünlerin

üretim aşamasını göreceksiniz. Bunların içinde Türkiye'de ilk defa yapılan ve patentini aldığımız yaban elması çayı üretimimiz oldu. İnşallah bu ürünü Türkiye çapında bir yerlere getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Belediyesi olarak Bayburtlularla layık olabilme adına gecelerini gündüzlerine katarak durmadan gayret içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Başkan Pekmezci, “Bugün burada birkaç müjde vermek istiyorum. Bu binanın hemen yanında yaklaşık 15-20 gün sonra tamamlanacak olan 10 Milyon keşif bedelli et entegre tesislerimizi yakın bir zamanda açacağız. Bu tesisimizi de by-tat markası bünyesinde açarak Bayburt'umuza farklı bir vizyonla kazandıracağız. Yine ilerleyen günlerde yaklaşık 20 gün sonra belki de yörenin en büyük sosyal tesislerinden biri olan Bamsı Beyrek Seyir Terası'nı açacağız. Zıplayn macera parkıyla, cam terası ile 500 metrekare kapalı ve 300 metre kare açık alana sahip tesisimizi

açacağız. Yaklaşık 2 yıldan beri yapımı devam eden 180 araçlık Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otoparkımızın da 15-20 gün sonra açılışını yaparak Bayburtluların hizmetine sunmanın sevincini yaşayacağız. Ve size çok önemli bir müjde daha vermek istiyorum. Bayburtluların yıllardan beri özlemini çektiği su sertliği giderme tesisi projemiz gerçekleşti 20 Aralık 2022 tarihinde ihalesi yapılacak müjdeyi buradan veriyorum.

Bütün bu hizmetlerin gerçekleşmesinde bizlere büyük katkıları olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, İçişleri Bakanımız Süleyman

Soylu'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim'e, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'e, KUDAKA Genel Sekreterimiz Oktay Güven'e, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin'e, MHP MYK Üyemiz idris Aydın'a, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Bekir Kasap ve parti teşkilatımıza, AK Parti İl Başkanımız Hacı Ali Polat ve teşkilatına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise yaptığı konuşmada “Öncelikle by-tat markasını çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Bayburt'un önemli bir markası doğdu. Bunun ismi by-tat olarak tescil edildi. Tescil edilen her iş bir başarıyı gösterir. Bu manada önemli bir iş

yapıldığını düşünüyorum. Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası olarak oluşturuldu. Bunu da çok önemli görüyoruz. Bayburt'un sempatik bir yönü vardır. Kirlenmemiş, saf, doğal bir yönü vardır by-tat markasıyla, burada yöresel ürünler ve turşu fabrikasıyla tüm Türkiye'ye hatta dünyaya satıldıkça bizde çok mutlu olacağız. Bayburt'un ismini tüm dünyada bu fabrika vesilesiyle duyurmuş olacağız. Bu da bizler için çok memnuniyet verici bir gelişme. Birkaç yıldır beraber çalıştığımız Belediye Başkanımızın en büyük heyecan duyduğu projesi Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası olduğunu değerlendiriyoruz. Bu fabrikanın başarılara imza atacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'nin şahsında Bayburt Belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah büyük başarılara imza atan ihracat yapan, milli ekonomiye katkı sunan, beğeni oluşturan ürünler buradan tüm Türkiye'ye ve Dünyaya yayılır.” dedi.

Konuşmaların ardından Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dua yapıldı. Dua sonrası fabrikanın açılışı gerçekleştirilerek üretim stantlarının gezilmesinden sonra yapılan ikramla tören sonra erdi.

Açılış törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli, Nesimuttin Selçuk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, belediye meclis

üyeleri il genel meclisi üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.