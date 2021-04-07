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Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Nisan ayında Bayburt’ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayında Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor. Yolun bir bölümünün açılmasıyla, çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır köylerinden uzak kalan vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı.

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