Nisan ayında Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor. Yolun bir bölümünün açılmasıyla, çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır köylerinden uzak kalan vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı.