Bayburt'ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencileri geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edilecek

Bayburt'ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edileceği bildirildi.

Konuya ilişkin Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci adına yapılan açıklamada, “Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara başvurup kesin kayıt hakkı kazanamamış ve yedeklerde olan üniversite öğrencilerini yurtlarına yerleşene kadar belediyemize ait tatil köyünde misafir edeceğiz. Bayburt'ta üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından olan barınma sorununa bir nebze olsun çözüm bulmak adına harekete geçen belediyemiz, tatil köyünün kapılarını üniversite öğrencilerine açtı. Bayburt'umuz günden güne bir üniversite şehrine dönüşüyor. Öğrencilerimiz aileleri için olduğu kadar bizler içinde değerliler. Onların sorunlarının çözümü için elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde üniversite öğrencilerimizin en yoğun karşılaştığı sorunlardan biri barınma sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizlerde Bayburt Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin bu durumdan olabildiğince az etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda aldığımız bir kararla Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara başvurup kesin kayıt hakkı kazanamamış ve yedeklerde olan üniversite öğrencilerini yurtlarına yerleşene kadar Saklı Cennet Tatil Köyü'nde ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Şuan inşası büyük oranda tamamlanmış küçük detayları kalmış olan KYK yurtlarımız var. İnşallah 20-30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu yurtlar öğrencilerimizin hizmetine sunulana kadar uygulamamız sürecek. Tesisimizde çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yurtlarına yerleşene kadar rahat edecekleri bir ortam hazırladık. Ailelerimiz rahat olsunlar öğrenci kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.