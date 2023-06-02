Bayburt'tan Avrupa Ülkelerine eğitim köprüsü: Erasmus

Bayburt'taki öğrenci ve öğretmenler Avrupa'da çeşitli ülkelere proje çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde yürütülen proje kapsamında katılımcılar, Bayburt Fen Lisesi, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Bayburt Rekabet kurumu Kız Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmamhatip Lisesi, Bayburt Lisesi öğrenim gören yaşları 15-19 arasında değişen öğrencilerden seçildi.

Katılımcılar, okullarında yürütülen faaliyetlere aktif katılan, proje yürüten, akademik başarısı orta düzeyin üstünde, dezavantajlı veya eşit imkana sahip olmayan, temel düzeyin üstünde yabancı dil bilgisine sahip 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

Katılımcılar, ev sahibi kuruluş tarafından tertip edilen dil eğitimi pratik uygulama, Avrupa'da kullanılan yöntem ve teknikler, akranlarıyla iletişim, sosyal faaliyetler, kültürel gezileri içeren programa dahil edildiler.

İl Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney ve Müdür yardımcısı Serdal Salık daha önce Almanya'ya yaptığı ziyaretlerindeki tecrübelerini katılımcı öğrencilerle paylaştı.

Proje Koordinatörü Tuba Akıllı tarafından katılımcılara güvenlik, lojistik, seyahat, konaklama, eğitim planı ve kültürel etkinliklerle ilgili kapsamlı bilgiler verildi.