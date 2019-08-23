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Bayburt'tan ayrılacak olan vali yardımcıları onuruna veda yemeği

Son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle başka illere tayin olan Bayburt Vali Yardımcıları Coşkun Öztürk ve Ayhan Yazgan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut için veda yemeği düzenlendi.


Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcıları Coşkun Öztürk ve Ayhan Yazgan ile AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ve kurum müdürleri katıldı.


Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Yardımcıları Öztürk ve Yazgan ile Tarım ve Orman Müdürü Karabulut'a plaket takdim etti.

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