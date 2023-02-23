Bayburt'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin üzerinden 17 gün geçti. Türkiye'yi derinden sarsan ve birçok bina ile işyerinin yıkıldığı depremlerde yaralar sarılırken Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar sevk edilmeye devam ediyor.

Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ürettiği çadır sobaları, çok miktarda battal boy çöp poşeti ile Dövmekaya, Polatlı, Aydıncık ve Alapelit köylerinden vatandaşların bağışladığı odun ve kömürlerin yüklü olduğu bir tır daha deprem bölgesine uğurlandı.