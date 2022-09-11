Bayburt'tan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım eli

Valilik tarafından koordine edilen yardım kampanyası sonucunda, şiddetli muson yağmurları sebebiyle sel felaketi yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılmak üzere gıda ve hijyen kolisi taşıyan Bayburt Belediyesine ait yardım tırı yola çıktı.

Bayburt'ta düzenlenen uğurlama töreninde okunan duanın ardından yardım tırı yola çıktı. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketine dikkat çekilerek, “Kardeş ülke Pakistan'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan bu sel felaketinden dolayı ülkenin neredeyse 2/3'ü sular altında kaldı. 1200'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. 30 milyondan fazla insan da maalesef bu sel felaketinden etkilendi. Tabi bizim buna duyarsız kalmamız mümkün değil.” ifadeleri kullanıldı.

Uğurlama törenine Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kurum amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.