Bayburt'un AK Parti adayı Ateş memleketinde coşkuyla karşılandı

Dr. Orhan Ateş, Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanı'nda milletvekili karşılama programında hemşehrilerinin gösterdiği yoğun ilgiyle karşılandı. Bayburtlularla bir araya gelen Ateş, karşılamaya gelen vatandaşlara teşekkürlerini ileterek AK parti İl Başkanlığı binasına geçip, açıklamalarda bulundu.

İl binasındaki toplantıda konuşan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 14 Mayıs'ta Bayburt'un yeni bir seçim rekoru kırarak AK Partiye gereken desteği sandıkta vereceğini söyleyerek, "Biz Bayburt'ta rekorların partisiyiz. Destanlar yazan bir teşkilatın mensuplarıyız. Bundan sonraki süreçte de tek amacımız gerekeni yapmak olacak. Bizim iki adayımız olacaktır, birisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de aday adayları netleşince ortaya çıkacak kardeşimizdi. 16 aday adayı içerisinden Cumhurbaşkanımızın kararıyla Orhan Ateş kardeşimiz bir diğer adayımız oldu" dedi.

Polat'ın konuşmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Ateş, uzun yıllardır tıp doktoru olarak devlete hizmet ettiğini belirterek, şimdi de AK parti milletvekili olarak, Bayburt'a hizmet edeceğini sözlerine ekleyerek, "AK Parti demek dava demek, 20 yıllık başarı hikayesi demek. AK Parti Türkiye'de çok şeyi değiştirdi, dönüştürdü. Sosyolojiden coğrafyaya, şehircilikten ekonomiye, saniyeden tarıma yeni bir soluk getirdi. Türkiye bölgesel güç olmaktan çıktı, artık dünyada söz sahibi oldu. Dünyada olaylara son noktasını koyan kilit ülke olduk, son sözü Türkiye söylemeden olayların, mevcut durumun değerlendirmediği bir konuma sahip olduk. Bayburt bu şahlanışın her zaman bir sembol şehri oldu. Reisinin yanında kale gibi dimdik ve tek vücut olarak hep durdu ve bu sembol şehir bu şahlanışın mihenk taşı oldu. 14 Mayıs'ta yeni yüzyıl vizyonuyla, bu şahlanışın bu vizyonun sembol şehri biz olacağız, Bayburt olacak. Bunu nasıl yapacağız sandıkları patlatarak göstereceğiz. Tek vücut, tek ses olarak bunu başaracağız. Herkesin tek amacı, tek hedefi Bayburt'u seçimlerde birinci yapmak olmalı. 14 Mayıs akşamı hepimiz için bir şölen olacak inşallah bunu Bayburt'ta, Türkiye'de yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın "Erzurum'da bir açık kapımız vardı, Ankara'da da açık kapımız olacak mı?" sorusuna Ateş, "Artık bütün Türkiye'nin kapıları Bayburt'a açık olacak" diyerek cevap verdi. Konuşmasını sonuna gelen Ateş ilgi gösteren, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, parti binasından ayrıldı.