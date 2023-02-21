Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı dualarla kutlandı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı kutlamaları programı, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle iptal edilerek, kabir ziyareti, anma töreni ve mevlid-i şerif okunmasıyla 1 güne sığdırıldı.

Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başlayan programda Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerini sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 105. kurtuluş günü anısına çektiği telgraf okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bayburt ilimizin düşman işgalinden yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

Bayburt'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Telgraf okunmasının ardından Ulu Cami bahçesinde bulunan Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin kabri il protokolünce ziyaret edilerek, dualar edildi ve Miralay Sabri Efendi kabrine geçildi. Burada da dualar edildikten sonra, Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınların onuruna yapılan 'Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na' gidildi. Şehit kadınlar anıldıktan sonra Aydıntepe İlçe Müftüsü Mustafa Kabaoğlu tarafından dualar edildi. Duaların ardından burada konuşma yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Tarihiyle, kültürüyle, kaliteli insan yapısıyla çok özel bir yere sahip bu köydeyiz. Bu köyde geçmişte Ermeni mezalimi olarak anılan olaylar gerçekleşti. Bu olaylardan sonra birçok Türk kadını burada onur ve şerefi için kuyulara atladılar ve kuyular marifetiyle hayatlarına son verdiler. Biz de onları bugün hayırla, rahmetle, minnetle yad etmek için toplandık. Biz onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimizin, milletimizin bekası için geçmişte verilen mücadelede şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ayrıca ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle şehit olanları rahmetle anıyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı Yukarı Kırzı köyünden rahmetle anmak istiyorum, onların da şahadetini Allah kabul etsin. Ayrıca Yukarı Kırzı köylülerimize tarihlerine, geçmişlerine sahip çıktıkları için de teşekkür ediyorum" dedi. Kutlama programı 'Şehit Kadınlar İffeti Anıtı' önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.